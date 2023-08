Berufsvorbereitung an Neusser Schulen Wenn praktische Erfahrung zum A und O wird

Was will ich später einmal werden? Diese Frage sorgt bei so manchem Schulabgänger für Ratlosigkeit. Bei der Bundesagentur für Arbeit sind derzeit knapp eine Viertel Million unter 25-Jähriger arbeitslos gemeldet. Der Grund: „Die Überfülle der Möglichkeiten bei über 300 dualen Ausbildungsberufen verunsichert viele Jugendliche und ihre Eltern“, sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Deshalb fordert sie die Bundesländer auf, Kinder und Jugendliche in den Schulen früher und besser auf Arbeitsleben und Berufswahl vorzubereiten. Aber was zeichnet eine gute Vorbereitung aus? Und was wird aktuell an Neusser Schulen dafür getan?