Einstieg in die Arbeitswelt Unternehmen gesucht für den Berufsparcours in Neuss

Weitere Termine, wo ein Berufsparcours durchgeführt wird: Am 11. September an der Gesamtschule Jüchen, am 21. November am Berufsbildungskolleg in Grevenbroich, am 22. November am Berufskolleg für Technik und Informatik in Neuss und am 17. Dezember an der Gesamtschule an der Erft.