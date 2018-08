Neuss: "Beruf konkret" hilft Schülern, Lehrern und Eltern

Info

Termin Die 50. Auflage der Berufsmesse „Beruf konkret“ in den Räumen der Sparkasse Neuss an der Michaelstraße 65 in der Neusser Innenstadt ist für Samstag,

15. September, geplant. Los geht’s um 10 Uhr; das Ende ist für 15 Uhr angesetzt.

Zielgruppe Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Schüler, Eltern und Lehrer.