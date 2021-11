Auszeichnung für Bert Römgens : Das jüdische Leben sichtbarer gemacht

Bert Römgens erhält eine hohe Auszeichnung der Stadt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bert Römgens engagiert sich seit Jahren dafür, das jüdischen Leben in Neuss wieder sichtbar zu machen. Für seinen Einsatz wird ihm das Große Stadtsiegel in Silber verliehen. Doch Römgens bleibt bescheiden.

Von Christoph Kleinau

Er selbst nennt sich nur Repräsentant der jüdischen Gemeinde Düsseldorf in Neuss, dabei ist Bert Römgens seit Jahren viel mehr. Nicht nur Mahner und Kämpfer gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung, sondern auch und vor allem ein Unermüdlicher, der sich dafür engagiert, das jüdische Leben in Neuss wieder deutlich sichtbarer zu machen. Dafür und für seinen Einsatz für mehr Toleranz und Vielfalt in Neuss verleiht ihm der Rat das Große Stadtsiegel in Silber, eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt zu vergeben hat. Mit dieser Nachricht überraschte Bürgermeister Reiner Breuer den 55-Jährigen am Dienstag im Anschluss an die Gedenkfeier zum 83. Jahrestag der Reichspogromnacht.

Mit der Auszeichnung kommt einiges zum Abschluss, das ohne Römgens Beharrlichkeit vielleicht noch nicht so weit gediehen wäre. Zuvorderst ist dazu der Ausbau des jüdischen Gemeindezentrums zur Synagoge zu nennen, die im September mit dem Einheben der Thora eröffnet werden konnte. 83 Jahre nach der Zerstörung der alten Synagoge wünscht sich Römgens, dass die neue ein „Ort der Begegnung und des Miteinanders wird“. Der Weg zu diesem Gotteshaus, dessen Bau und Betrieb die Stadt finanziell fördert, wurde in einem 2018 unterzeichneten Vertrag festgehalten, der auch Römgens Unterschrift trägt. Darin ist auch der von Bert Römgens im Namen der Gemeinde artikulierte Wunsch festgehalten, eine Partnerschaft mit einer Stadt in Israel anzubahnen. Nach etlichen Besuchen, die Römgens begleitet und mitorganisiert hat, steht Herzliya als Partnerstadt fest. Der Schlusspunkt, die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde, steht noch aus, doch soll das bald passieren. Nach Corona nehme das Thema langsam wieder Fahrt auf, sagt Bürgermeister Reiner Breuer. Auch eine deutsch-israelische Jugendbegegnung im kommenden Frühjahr werde derzeit vorbereitet.

Um diese Städtepartnerschaft in der Gesellschaft zu verankern, soll ein Unterstützerverein gegründet werden. Zu einem ersten Treffen mit Personen, die vielleicht Interesse an einer Mitarbeit haben, hat Breuer schon eingeladen. Mit Alexandra Heubach, die für die ausländische Handelskammer Israels arbeitet, und Ron Brinitzer, der bis vor kurzem die IHK Mittlerer Niederrhein in Neuss vertrat, und natürlich Bert Römgens sind schon Personen benannt, die vermutlich dem Vorstand angehören werden.