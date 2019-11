Neusser Karneval : Das neue Prinzenpaar legt los

Neuss Bernd Heck und Cornelia Breuer-Heck sind seit ihrer prunkvollen Proklamation am Freitagabend nun als Bernd I. und Conny I. das Neusser Prinzenpaar der Session 2019/2020. Im Zeughaus wurde ordentlich gefeiert.

Der karnevalistische Frohsinn hat Fahrt aufgenommen. Nach ihrer offiziellen Vorstellung in der Hofburg Holiday Inn, dem feierlichen Gelöbnis im Rathaus und dem 11. im 11. sind das Bürgerpaar Bernd Heck und Cornelia Breuer-Heck seit ihrer prunkvollen Proklamation am Freitag nun als Bernd I. und Conny I. das Neusser Prinzenpaar der Session 2019/2020. Ihnen zu Ehren hatten sich zahlreiche Aktive der unter dem Dach Karnevalsausschuss Neuss (KA) zusammengefassten Vereine in Blau-Weiß, Rot-Weiß, Grün-Weiß-Gelb und anderen feinen Uniformen im Zeughaus eingefunden. Natürlich kamen auch viele Ehrengäste aus Politik und Brauchtum.