Zeughaus in Neuss Berauschendes Zeughauskonzert mit dem Aris Quartett und Bettina Aust

Die Zeughauskonzerte verwöhnen ihr Publikum:. Am Sonntag passten Programm und Künstler wieder einmal auf das Beste zusammen. „Absolute Filetstücke“ kündigte Benjamin Reissenberger an, und damit hatte der Neusser Kulturamtsleiter nicht zuviel versprochen. Soviel Zurücklehnen und Genießen war selten im historischen Konzertsaal, und eine solche Menge intellektueller Herausforderungen gab es bislang wohl auch kaum. Erwin Schulhoff steuerte fünf Stücke für Streichquartett bei, Wolfgang Amadeus Mozart brillierte mit dem NonplusUltra der ersten Komposition für das Streichquartett A-Dur plus Blasinstrument in der Musikgeschichte, und von Johannes Brahms erklang das Klarinettquintett h-Moll. Zeitgenössische Klassik machte also einmal den Anfang, gefolgt vom Wiener Klassiker Mozart und dem Romantiker Brahms.