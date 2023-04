Gare du Neuss am 17. Mai Benefizabend „Love & Light“ unterstützt Hilfe für die Ukraine

Neuss · Die Not in der Ukraine ist ungebrochen – und Neuss hilft, jetzt auch mit einem Benefizabend unter dem Motto „Love & Light“ am 17. Mai im Gare du Neuss. Worauf sich die Gäste freuen dürfen und was mit dem Erlös geschieht.

14.04.2023, 12:09 Uhr

Sie laden zum Benefizabend „Love & Light“ ein (v.l.): Max Lennertz vom Verein Neuss Hilft, Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine, und IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Foto: IHK