Tobias Mann beim Benefiz-Kabarett in Neuss Zwischen Fleischverzicht und Intelligenz-Diät

Der Mainzer Kabarettist, Comedian und Musiker stürmt auf die Bühne, setzt sich ans Keyboard, wechselt an den Flügel und fragt sich in seinem Song „Wann ist ein Mann ein Mann?“ Natürlich nur, wenn er einen Dreitagebart hat. Im Theater fühlen sich Männer immer mitgenommen – von ihren Frauen. Nun heißt der Typ oben auf der Bühne nicht nur Mann, sondern ist auch einer. Und am liebsten diskutiert Mann mit sich selbst, halt Mann gegen Mann, denn Tobias will den Dingen auf den Grund gehen.