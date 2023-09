Orden in Neuss Neue „Kloster-WG“ der Benediktinerinnen

Die „Dienerinnen des Herrn und der Jungfrau von Matará“, wie der in Argentinien gegründete Orden offiziell heißt, hat zunächst nur vier Mitglieder nach Neuss entsandt. Hausoberin Schwester Fleur und die Schwestern Church, Hope und Niño Dios bilden noch keine eigene Niederlassung, was sich aber noch ändern soll. Denn bewährt sich das Zusammenleben, werden weitere Nonnen erwartet. Sie werden ihre eigene Spiritualität leben, die Holzheimer Ordensfrauen in Gebet und Arbeit unterstützen und mit ihnen gemeinsam in der Klosterkirche Gottesdienst feiern, heißt es in einer Notiz des Kreiskatholikenrates.