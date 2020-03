Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Stadtteil hinter Hauptbahnhof Neuss : Abbruch der Schraubenfabrik startet

Die ehemalige Schraubenfabrik wird abgebrochen. Auf dem Gelände an der Further Straße (unterer Rand) bleibt unter anderem das oben links zu erkennende Kesselhaus samt Schornstein erhalten. Oben rechts im Bild: das Jobcenter. Archiv: lber. Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss In den kommenden sieben Monaten wird die leerstehende Fabrik zwischen Further Straße und Weißenberger Weg Stück für Stück verschwinden. Der Abbruch macht Platz für einen neuen kleinen Stadtteil am Hauptbahnhof.