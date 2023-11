An besonderen Sehenswürdigkeiten Bekommt Neuss bald Selfie-Points?

Eine weitere Möglichkeit zu den Markierungen der Selfie-Points ist nach Darstellung der Stadtratsfraktion die Installation eines überdimensionalen Schriftzuges mit dem Namen der Stadt Neuss, der als Selfie-Point genutzt werden kann. Auch eine Installation in Form eines Herzens oder Bilderrahmens mit dem Schriftzug „Willkommen in Neuss“ und mit Blick auf das Quirinusmünster wäre demnach vorstellbar. Ein ähnliches Projekt wurde im März dieses Jahres in Ulm umgesetzt – am dortigen Münster wurde ein mehr als zwei Meter hoher Ulm-Schriftzug enthüllt.