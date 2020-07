An der Further Straße : Neuss bekommt eine „Berliner Mauer“

Neuss Ende Juli setzen Künstler ein Projekt an der Mauer der Industriebrache Bauer & Schaurte um. Unter dem Motto der freien Meinungsäußerung sollen politische Motive entstehen, die zum Nachdenken anregen.

Der Drache steht noch – und guckt so finster drein wie sonst auch. Doch nur rund einen halben Meter weiter entlang der Mauer beginnt die Abriss-Szenerie. Natürlich schmerzt es Alessandro Althaus – besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Oldhaus“ –, wenn er an der Further Straße entlang geht und sieht, wie stundenlange künstlerische Arbeit von ihm und seinen Kollegen pulverisiert wird. „Aber wir wussten ja, dass die Mauer irgendwann abgerissen wird“, sagt der 34-Jährige. Bemalt wurde die Mauer an der Industriebrache Bauer & Schaurte 2019 im Zuge des städteübergreifenden Kunstprojektes „Home Street Home“, an dem sich auch Geldern, Krefeld und Mönchengladbach beteiligten.

Dass die Wand an der Further Straße irgendwann komplett verschwinden wird, hält Oldhaus nicht davon ab, dort noch ein finales, einzigartiges Projekt zu realisieren. Mit einem zehnköpfigen Künstler-Team will er an der Stelle eine Art „Berliner Mauer“ kreieren. Geschehen soll das im Zuge des Programms „Demokratie leben!“, an dem sich der Rhein-Kreis beteiligt. Das Motto soll auch bei dem Kunst-Projekt an der Further Straße Berücksichtigung finden. „Ich übernehme zwar die Organisation, aber ich möchte im Vorfeld keine Entwürfe sehen. Jeder Künstler soll so arbeiten können, wie er möchte. Frei, demokratisch, ohne Zensur und mit freier Meinungsäußerung – ganz im Sinne des Mottos“, sagt der Neusser. Lediglich am Tag der Entstehung – dem 26. Juli – wolle er eine thematische Sortierung vornehmen und die einzelnen Mauer-Flächen zuordnen. Eingegangen werden soll auch auf die symbolische Bedeutung einer eingerissenen Mauer: Grenzen überwinden, Menschen zusammenbringen, Freiheit leben! „Die Motive dürfen ruhig laut und auffällig sein, sie sollen zum Nachdenken anregen“, sagt Oldhaus, dem es wichtig ist, bei dem Vorhaben nicht nur verschiedene Generationen, sondern auch künstlerische Herangehensweisen zu kombinieren: „Es soll kein reines Graffiti-Projekt werden.“