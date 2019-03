Druckluftspezialist mit Hauptsitz in Neuss: Beko Technologies steigert Umsatz auf 100 Millionen

Druckluftspezialist mit Hauptsitz in Neuss

Neuss Der Druckluft-Spezialist mit Hauptsitz in Neuss hat elf Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr gemacht. Das geht aus der jetzt vorgelegten Bilanz hervor.

Die Beko Technologies GmbH hat ihren Umsatz auf rund 100 Millionen Euro gesteigert. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von elf Prozent. Wie die weltweit aktive Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Neuss mitteilt, spiegelt sich der Erfolg auch beim Personal wider. In den vergangenen Jahren wurde konsequent in den Ausbau des Standortes Neuss investiert. Insgesamt wurden 50 neue Arbeitsplätze geschaffen und die fast 300 bestehenden Arbeitsplätze für die Zukunft gesichert. Norbert Strack, einer der beiden Beko-Technologies-Geschäftsführer, betont, dass der Ausbau des auf die Aufbereitung und das Management von Druckluft und Druckgas spezialisierten Unternehmens auch 2018 fortgesetzt wurde. Der Schwerpunkt liegt auf maßgeschneiderten Systemlösungen, außerdem werde die digitale Vernetzung weiter vorangetrieben.