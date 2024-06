Beko Technologies – Hidden Champion im Taubental Weltweit gefragt und „einfach sexy“ – Drucklufttechnologie aus Neuss

Koch Druckluft ist, nach Strom, das Produktionsmedium Nummer zwei in der gesamten Industrie: Zum Lackieren von Autos, für den Bohrer beim Zahnarzt oder die Halbleiterfertigung – überall wird Druckluft benötigt. Wir sorgen dafür, dass Druckluft in der benötigten Qualität und zu möglichst geringen Energiekosten sicher und in der Qualität jederzeit dokumentierbar zur Verfügung steht. Zum Beispiel stehen unsere Drucklufttrockner im Tesla-Werk in Brandenburg. Unsere Produkte sind aber auch im Einsatz, wenn Lebensmittel in der Produktion transportiert oder verpackt werden, etwa Gewürze in die Tüte kommen oder der Schinken schön, einmal umgeklappt, in der Packung liegt. Dabei kommt es auf höchste Qualität und Sicherheit an. Das gilt erst recht, wenn wir über Anwendungen bei Produktion von Medikamenten oder in der Medizintechnik, zum Beispiel bei Beatmungsgeräten, sprechen.