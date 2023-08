Schützenfest in Neuss Jägerball – der Höhepunkt im Festzelt

Auch bei Jean Heidbüchel und dem Zug „Gehaltvoll“ der Schützenlust ist die Stimmung gut: „Trotz dass wir bei der Schützenlust sind, ist der Jägerball für uns der Höhepunkt im Festzelt“, sagt Heidbüchel. „Auch, weil der Schützenlustball in diesem Jahr ausfällt.“ Er peilt als Ende des heutigen Abends etwa 2 Uhr an; Antritt am Dienstagmorgen sei nämlich erst um 11 Uhr – „von daher können wir noch ein bisschen schlafen!“