Schwerer Unfall in Neuss Autofahrerin übersieht Kleinkraftrad - 60-Jähriger schwer verletzt

Neuss · An der Welserstraße in Neuss ist es am Freitag, 3. März, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 60-Jähriger schwer verletzt wurde.

06.03.2023, 13:58 Uhr

Ein 60-Jähriger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Gegen 14.15 Uhr fuhr eine 33-jährige Dormagenerin mit ihrem Auto aus einer Ausfahrt. Wie die Polizei mitteilt, übersah sie dabei ein von links kommendes Kleinkraftrad. Darauf ein 60-jähriger Neusser, der noch versuchte dem Auto auszuweichen. Er prallte jedoch trotzdem mit dem Auto zusammen und wurde schwer verletzte. Der 60-Jährige kam ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)