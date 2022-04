Unfall während einer Flucht vor der Polizei in Neuss : Raser erfasst Radler – und flieht

Neuss/Düsseldorf Schwerer Verkehrsunfall nach versuchter Polizeikontrolle am Ostermontag. Polizei fahndet nach dem Täter. Schon am Karfreitag war die Polizei gegen Autotuner und Raser vorgegangen – mit bemerkenswerter Bilanz.

Ein junger Raser verursachte auf der Flucht vor der Polizei am Ostermontag gegen 13.18 Uhr einen schweren Verkehrsunfall, als er auf dem Theodor-Heuss-Platz einen Radfahrer erfasste. Während der 51-jährige Fahrradfahrer schwerst verletzt, wie die Polizei hervorhebt, am Unfallort zurückblieb, beging der Verursacher Unfallflucht. Seinen demolierten und stark qualmenden VW-Polo stellte die Polizei wenig später in der Nähe eines Parkhauses an der Katharina-Braekeler-Straße sicher, der Fahrer war über alle Berge. Eine Zeugin sah einen Verdächtigen zu Fuß Richtung Jägerstraße/Steinhausstraße laufen, teilt die Polizei mit.

Sie fahndet nun nach einem jungen Mann, der am Steuer des Wagens gesehen worden war. Anfangs kamen bei der Suche nach Angaben der Polizei auch ein Personenspürhund und ein Hubschrauber zum Einsatz. Ein Fahndungsansatz ergibt sich aus dem sichergestellten Auto, das in Düsseldorf auf einen 19-jährigen Mann zugelassen ist, der am Sonntag noch nicht dingfest gemacht werden konnte. Ob er auch tatsächlich am Steuer gesessen hat, wird wohl die erste Frage sein, die er der Polizei wird beantworten müssen. Im – so die Polizei – „Tatfahrzeug“ wurden jedenfalls Spuren sichergestellt.