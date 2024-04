Frühlingskonzert der NKO im Zeughaus Begeisterter Applaus für den Heimkehrer

Für den Hörer ist es frappierend, dass auch in dieser Besetzung durchaus der volle, symphonische Brucknerklang zu erleben ist. Das ist nicht zuletzt dem Akkordeon zu verdanken, das sich hier nahtlos mit den engagiert agierenden Streichern mischte. Lediglich das Klavier wirkte – ungeachtet der spieltechnischen Versiertheit der Pianistin – bezüglich seines Klanges zuweilen als Fremdkörper. Das Neusser Kammerorchester und die Solisten präsentierten sich in vorbildlicher Verfassung und bestanden diese ganz andersartige Herausforderung mit Bravour. Das sah auch das mit reichem Beifall dankende Publikum so, das trotz der himmlischen Längen der vier ganz gegensätzlichen Sätze bis zum Schluss gespannt lauschte.