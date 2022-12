Konzert der Deutschen Kammerakademie Neuss Leuchtende Musik zu Weihnachten

Das Publikum hatte am Sonntagabend im nahezu ausverkauften Zeughaus beim Weihnachtskonzert der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) die Qual der Wahl, als was sie den Briten Nicholas Daniel (60), der das Konzert leitete, mehr schätzen sollte: Als Dirigenten, der seit dem vergangenen Jahr Chefdirigent des renommierten Londoner Orion Orchestra ist, oder als Solo-Oboisten, der seit 2004 sein Instrument als Professor an der Musikhochschule Trossingen lehrt.