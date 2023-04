Martin-Luther-Haus in Neuss Ein Begegnungscafé im Zeichen deutsch-ukrainischer Freundschaft

Bis zu 80 Menschen jeder Altersstufe kommen regelmäßig zusammen. Die Kinder werden betreut, für die etwas Älteren gibt es im Jugendkeller eine Tischtennisplatte, allerlei Spielmöglichkeiten und seit neuestem sogar einen Basketballkorb im Hof. Jugendleiterin Mascha Degen freut sich, dass die Kinder die offenen Angebote inzwischen auch außerhalb des Begegnungscafés annehmen. In seiner Begrüßung richtete Jörg Zimmerman seinen Dank auch an Thomas Meyer, Facharzt für Kinderchirurgie aus Grevenbroich. „Doktor Thomas“ wie er von allen liebevoll genannt wird, ist regelmäßig für medizinische Beratungen an die Neusser Drususallee gekommen. Zum Abschluss stießen die Gäste mit Kompott an – einem traditionellen ukrainischen Getränk.