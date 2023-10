Aktion von Neuss Marketing Citybesucher werden am Samstag befragt

Eigentlich werden die Befragungen von Schülerinnen und Schülern der Janusz-Korczak-Gesamtschule gemacht. Letztmalig war dies allerdings im Jahr 2021 der Fall – in diesem Jahr verhindern unter anderem die Herbstferien eine Teilnahme der Schüler. Die Ergebnisse vor zwei Jahren fielen durchaus positiv aus: 88 Prozent der Befragten gaben an, dass sie zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Innenstadt-Aufenthalt seien. Einen solchen Wert habe es in 14 Jahren Befragung noch nicht gegeben, hieß es damals in einer Pressemitteilung von Neuss Marketing. Obwohl 62 Prozent der Befragten angaben, dass sie die Stadt für einen Einkauf besuchen, spielte auch die Atmosphäre eine große Rolle. Diese wurde damals von 75 Prozent als gut bis sehr gut empfunden. Zehn Prozent kamen für eine Verabredung oder einen Restaurantbesuch nach Neuss. Und auch die Häufigkeit der Besuche war im Vergleich zu den Vorjahren angestiegen.