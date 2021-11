Zum Totengedenk-Sonntag : Beeindruckendes Konzert in der Neusser Piuskirche

Die Piuskirche in Neuss. (Archivfoto) Foto: Gemeinde St. Pius

Neuss Der Neusser Komponist Gregor Linßen, der vornehmlich im neuen geistlichen Liedgut erfolgreich ist, lud zum evangelischen Totengedenk-Sonntag in die Piuskirche. „Ein Licht in dir geborgen“ war nur einer der Titel, die ausschließlich von ihm geschrieben wurden. So war das Konzert.