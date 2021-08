Beatles-Galerie eröffnet in Neuss : Die Neustraße wird zur Abbey Road

Die Beatles (hier im Jahr 1967) sind die erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Foto: imago/Cinema Publishers Collection/imago

Neuss Bis 2017 führte Georg Hentschel das Beatles-Museum in Holzheim. Nun eröffnet er mit seiner Frau Anfang September die „Beatles & More Art Gallery“ in der Neustraße. Was es dort zu sehen gibt und welche besonderen Gäste erwartet werden.