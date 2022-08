Schützenkönig in Neuss : Eine Rückkehr in königlichem Rot

Neuss Für das Schützenkönigspaar jagt derzeit ein Termin den nächsten, doch auf diesen einen hatte sich namentlich Beate Koenemann besonders gefreut – und mit ihrem Mann Kurt auch etwas Zeit eingeplant.

Am Mittwoch besuchte sie die Kinder in der katholischen Kindertageseinrichtung „Maria Goretti“ an der Kapitelstraße. Die meisten Kinder und Erzieherinnen kannte die Königin noch, war sie doch erst Ende Juli als Leiterin der Einrichtung in den Ruhestand verabschiedet worden. Das Königspaar wurde zum Mittelpunkt einer kleinen schützenfestlichen Feier, für die Beate Koenemann ein Kleid in königlichem Rot angezogen hatte.