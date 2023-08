BBZ Weingartstraße Neuss Neben dem Job zum Gesundheitsmanager qualifizieren

Zur Immatrikulationsfeier freuten sich Schulleiter Dieter Bullmann und sein Team über die Anwesenheit von Hermann Gröhe, MdB und ehemaliger Bundesgesundheitsminister. Der ging in seinem Grußwort auf die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung in einer Zeit des Fachkräftemangels und auf die besondere Bedeutung der Angestellten im medizinischen Bereich ein, denn er weiß, wovon er spricht, wenn er sagt: „Jeder einzelne von Ihnen wird gebraucht!“. Der „mit 28 Studierenden starke Studienstart“ sei auch ein wichtiger Tag für die Gesellschaft, denn es sei in der medizinischen Versorgung wichtig, dass die verschiedenen Berufsgruppen „zusammenwirken und als Einheit denken“. Denn nur so könne der Heilungsprozess, vor allem bei chronischen Erkrankungen, verbessert werden. „Für sie persönlich eröffnen sich Aufstiegs- und Verdienstchancen sowie neue Verantwortungsbereiche,“ so Gröhe, der in unmittelbarer Nachbarschaft des Berufskollegs aufgewachsen ist.