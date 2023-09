Neusser Bauverein Bauverein setzt auf Künstliche Intelligenz beim Heizen

„Die Wärme im Griff“: Mit diesem Motto warb vor Jahren ein Hersteller für Thermostatventile. Aber was, wenn man gar nicht mehr selbst am Heizungsventil drehen muss? Was, wenn Künstliche Intelligenz (KI) – ganz ohne Komforteinbußen – die Temperatur in der Wohnung ebenso wie beim Warmwasser regelt? Dann, sagt Dirk Reimann als Geschäftsführer des Neusser Bauverein, spart das Geld, hilft dem Klima – und der Gebäudewirtschaft, ihren Wohnungsbestand energieeffizient zu machen. Aus all diesen Gründen geht das Wohnungsunternehmen die Sache jetzt an und lässt noch vor Beginn der Heizperiode modellhaft die Heizungsanlagen für mehr als 4000 Wohnungen nachrüsten – und den Rest dann im kommenden Jahr.