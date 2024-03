Neue Baustelle in Neuss Hammer Landstaße wird zum Boulevard umgebaut

Seit mehr als eineinhalb Jahren steht fest, Kostenpflichtiger Inhalt wie er denn mal aussehen soll, der neue Boulevard an den Rhein, nun wird er gebaut. In der kommenden Woche geht es an der Hammer Landstraße los, deren südlicher Rand, die „Kirmesseite“ zwischen den Einmündungen von Derendorfweg und dem Kreisverkehr an der Schanzenstraße (Höffner-Möbelhaus) grundlegend neu gestaltet wird. 1,2 Millionen Euro wurden als Bausumme genannt, als der Rat im November 2022 den Plänen zustimmte.