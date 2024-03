Kahlschlag in Neuss 128 Bäume am Südfriedhof gefällt

Zweck-Optimisten würden es vermutlich so sehen: Auf dem Reuschenberger Südfriedhof gibt es aktuell so viel Sonnenlicht wie lange nicht mehr. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings ein massiver Eingriff in die Natur, für den die Firma Kostenpflichtiger Inhalt Amprion verantwortlich zeichnet. Und der Grund dafür ist auch nicht die Beseitigung schattiger Plätzchen, sondern die Inbetriebnahme der neuen Höchstspannungsfreileitung zwischen Osterath und Weißenthurm, die auch über Neusser Stadtgebiet führt.