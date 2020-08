Sanierung und Umgestaltung in Neuss : Baumaßnahme am Grünen Weg beginnt am 24. August

Baumaßnahme am Grünen Weg beginnt am 24. August

Am Grünen Weg in Neuss-Gnadental wird demnächst gebaut.

Gnadental Der Start für die umfangreiche Sanierung und Umgestaltung des Grünen Wegs in Gnadental steht bevor. Die Kosten: fünf Millionen Euro.

Der Beginn der Bauarbeiten am Grüner Weg steht bevor. Los gehen soll es am 24. August. Die umfangreiche Sanierung und Neugestaltung der Straße in Gnadental wird unter Federführung der Infrastruktur Neuss umgesetzt. Dabei sollen auch Anwohnerwünsche einfließen, die bei einer Informationsveranstaltung im Dezember 2019 und im Nachgang dazu formuliert wurden. Wie die Infrastruktur Neuss mitteilt, werden diese Wünsche in der Ausbauplanung weitgehend berücksichtigt.