Arbeiten in Neuss : Stresemannallee wird wegen Bauarbeiten einspurig

ZUE und Rennbahn sollen erreichbar bleiben. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Stadt ist ab der kommenden Woche sowohl an der Stresemannallee als auch „An der Obererft“ aktiv. Die Einschränkungen sollen so gering wie möglich gehalten werden.

(jasi) Die Stadt Neuss hat am Mittwoch zwei geplante Baumaßnahmen mitgeteilt: So beginnt die Infrastruktur Neuss (ISN) am kommenden Dienstag, 4. August, mit den Arbeiten für den Einbau eines Regenklärbeckens in den Regenwasserkanal auf der Stresemannallee. Der Einbau soll im Mittelbereich der Straße in Höhe des Europadamms erfolgen. Die gesamte Baumaßnahme soll laut Verwaltung ein halbes Jahr dauern.

Während der ersten Bauphase bis Ende September wird der Verkehr auf der Stresemannallee in beiden Fahrrichtungen auf einer Länge von rund 200 Metern jeweils einspurig geführt. Stadtauswärts (in Richtung Josef-Kardinal-Frings-Brücke) ist während dieser Zeit ein Linksabbiegen in die Straße „Rennbahn“ nicht möglich. Eine Zufahrt zur Rennbahn oder zur Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) ist aber jederzeit stadteinwärts über die Stresemannallee sowie über die Hammer Landstraße möglich.

Die zweite Baumaßnahme, die am Mittwoch angekündigt wurde: In der kommenden Woche wird die Fahrbahndecke im Bereich „An der Obererft/Schillerstraße“ erneuert. Die Baumaßnahme beginnt am kommenden Montag, 3. August, und dauert voraussichtlich bis Dienstag, 11. August. Für die Dauer der Sanierung besteht im gesamten Baustellenbereich ein Parkverbot. Rettungsfahrzeuge können den Baustellenbereich aber jederzeit passieren. Nähere Informationen zur Baumaßnahme sind im Neusser Baustellenradar unter www.baustellenradar-neuss.de abrufbar.

