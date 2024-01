Marktführer für Schwer- und Krantransporte übernimmt Neue Leitung im Neusser Logistik-Trainingszentrum

Das Bedienen eines Gabelstaplers erfordert Sorgfalt und Präzision, um die Lasten sicher von einem zum anderen Ort transportieren zu können. Dafür braucht es Übung – und einen Ort, wie das Logistik-Trainingszentrum (LTZ) in Neuss. Im 1100 Quadratmeter großen Übungslager samt Fachbodenregal können sich angehende Fachlageristen ausprobieren. Künftig allerdings unter einer neuen Leitung. Denn das von Kurt Nießen gegründete gleichnamige Trainingszentrum ist nach 20 Jahren in neuer Hand. Seit dem 1. Januar ist der Standort Teil der Baumann Industrie und Logistik Training GmbH – kurz BILT. Doch der Leiter des Unternehmens ist kein Unbekannter in Neuss.