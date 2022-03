Feuerwehr löscht Baum : Nächste mutmaßliche Brandstiftung in Neuss

Die Feuerwehr konnte den Baum löschen, er musste jedoch gefällt werden. Foto: Feuerwehr Neuss

Neuss Am Montag wurde der Feuerwehr ein Brand eines Baumes gemeldet. Er wurde dadurch so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste. War es die Tat eines Serientäters?

(jasi) Es ist die fünfte mutmaßliche Brandstiftung binnen weniger Tage, die die Polizei am Dienstag öffentlich gemacht hat. Am Montag wurde der Feuerwehr gegen 15 Uhr ein Brand eines Baumes in Weissenberg gemeldet. Die Kräfte konnten zwar erfolgreich löschen, der Baum wurde allerdings so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht auf die Spur der Täter. Die Brandermittler gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Wie die Polizei mitteilt, werden nun auch Zusammenhänge zu weiteren Brandlegungen in Neuss geprüft. Rückblick: Zunächst waren am Freitagabend an der Veilchenstraße zwei nebeneinander abgestellte Autos in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Ein Zeuge hatte bei beiden Fahrzeugen Flammen im Bereich eines Vorderreifens bemerkt, die dann rasch auf die Motorräume und die Fahrgastzellen übergriffen.