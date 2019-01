Unfall in Neuss : Bauarbeiter stürzt metertief in Grube und wird schwer verletzt

Mit einer Schleifkorbtrage wurde der verletzte Bauarbeiter aus der Baugrube hochgebracht. Foto: Feuerwehr

Neuss In Neuss hat sich am Freitag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Bauarbeiter fiel fast vier Meter tief. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitag auf einer Baustelle im Neusser Augustinusviertel ein Bauarbeiter aus einer Höhe von drei bis vier Meter in eine Baugrube gestürzt. Das teilte die Feuerwehr mit. Die abgestürzte Person wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Feuerwehr rettete den Mann aus der Baugrube. Nach der ersten Untersuchung durch einen Notarzt im Rettungswagen wurde der Patient dem Rettungshubschrauber übergeben und in eine Spezialklinik geflogen.

Noch während der Rettungsmaßnahmen wurde der Kreisleitstelle ein Zimmerbrand im Stadionviertel gemeldet. Dieser Paralleleinsatz wurde durch den zweiten hauptamtlichen Löschzug und die Drehleiter aus Norf abgearbeitet. Ursache für den Brandeinsatz war ein defekter Heimrauchmelder.

(NGZ)