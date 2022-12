Neusser Nordstadt Versöhnungskirche wächst nach unten

Tillert ist Vorsitzende des Presbyteriums, bei ihr laufen alle Fäden zusammen. Allerdings ist sie froh, dass neben einem Projektsteuerer, am dem die evangelische Landeskirche besteht, vor allem Baukirchmeister Fridtjoff Klüssendorff das Projekt fachlich begleitet. Der sei vom Fach und kennt etliche Handwerker, sagt sie zur Begründung. Das hilft in Zeiten, in denen viele Betriebe restlos ausgelastet sind. „Arbeiter sind nicht das Problem“, sagt Tillert, denn mehr Sorgen macht der Kirchengemeinde die Preisentwicklung in der Baubranche. Aber den Umbau und damit auch die Investition zu verschieben, „das geht nicht“, sagt Tillert – nach so einer langen Vorgeschichte.