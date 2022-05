Neusser Nordstadt : Bauarbeiten an Bataverstraße sind früher fertig als geplant

Neuss Die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen an der Bataverstraße konnten rund fünf Monate früher als geplant abgeschlossen werden. Das liegt unter anderen an der milden Witterung.

(NGZ) Gute Nachrichten für die Neusser Nordstadt: Die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen an der Bataverstraße konnten jetzt rund fünf Monate früher als geplant abgeschlossen werden. Das teilte die Stadt am Montag mit. Ursprünglich war mit einer Gesamtbauzeit von rund 15 Monaten kalkuliert worden. Aufgrund der milden Witterung und der gewählten Verkehrsführung verkürzte sich die Bauzeit nun allerdings auf zehn Monate. Seit dem 14. Juni vergangenen Jahres war die Bataverstraße ab dem Kreisverkehr Höhe Kaufland bis zur Stadtgrenze Neuss/Meerbusch (A52) in Richtung Neuss gesperrt und wurde als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Meerbusch geführt.