Kanalsanierung in Gnadental Bauarbeiten Grüner Weg verzögern sich noch einmal

Die ISN hätte in Gesprächen mit der Baufirma versucht, so Steinhauer, die Arbeiten zu beschleunigen und so eine Entlastung der Anwohner herbeizuführen. Das aber sei von der Baufirma nicht zu leisten gewesen, wie diese nach Steinhauers Darstellung glaubhaft machen konnte. Denn Personalmangel und Ressourcenknappheit behindern die Firmen in der Baubranche nach wie vor – und auch in diesem Fall.