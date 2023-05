Kirche in Hoisten „Barbara-Glocke“ soll endlich wieder läuten

Wenn sie läutete, fuhr den Menschen sicher nicht selten ein gehöriger Schreck durch die Glieder. Denn ihr Klang verhieß nichts Gutes, besagte er doch, dass entweder jemand gestorben war oder aber, dass es im Ort brannte. In beiden Fällen Ereignisse, die keiner wollte, doch nur so konnten viele auf schnellem Weg informiert werden. Seit vielen Jahren jedoch ist die „Barbara-Glocke“, wie sie genannt wird, weil sie der heiligen Barbara gewidmet ist, in Hoisten verstummt.