Bands aus Neuss Erste Album der Clara Krum Band steht vor Veröffentlichung

Neben der erfolgreichen Solokarriere hat sie vor bald zwei Jahren zusätzlich das Clara Krum-Bandprojekt gestartet. Amadeus Sektas (Gitarre), Alexander Könen (Keyboard), David Ucher (Drums) und Lukas Kaminski (Bass) sind ihre professionellen Mitstreiter, sie kommen alle aus der näheren Region. Und das erste Album steht vor der Veröffentlichung. „Die Texte sind von mir, denn es geht immer um mich“, sagt Clara Krum und lacht. „Alles, was mir passiert, was ich erlebe, fließt in die Songs ein, gibt ihnen so einen extrem persönlichen Charakter. Und dann wird nur noch schön verpackt“. Wieder lacht sie herzhaft. „Die Musik um das textliche Gerüst entsteht dann gemeinsam im Probenraum. Ich singe auf Spanisch oder Englisch, die deutschen Wörter sind mir zu eckig“.