Schützenlust Neuss-Furth : Ballreigen des Schützenjahres eröffnet

Nordstadt Lange hat der Vorstand der Gesellschaft Schützenlust Neuss-Furth beraten und gewartet. Erst zwei Tage vor dem feierlichen Ereignis stand fest: Die Further Schützenlust beginnt mit ihrer traditionellen Krönung den Ballreigen des neuen Schützenjahres auf der Furth.

Mit dem Einmarsch des Komitees, Hofstaat und Majestätenpaar begann der festliche Abend. Trotz Corona-Sorgen erschienen alle geladenen Gäste zu den Krönungsfeierlichkeiten. An der Spitze das Further Schützenkönigspaar Heinz-Josef Bittner mit Königin Ursula, der Präsident der St.- Sebastianus-Schützenbruderschaft, Jochen Hennen, Präses Hans Günter Korr und Oberst Heiner Ringes. Der Major der Further Schützenlust, Michael Hennesen, freute sich in seiner Ansprache Abordnungen aller Further Corps mit ihren Majoren, Vorsitzenden und Majestäten sowie befreundeter Züge aus Neuss und den südlichen Stadtteilen begrüßen zu können.