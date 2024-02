Die Hauptrollen waren besetzt mit Lena Dunkern als Nussknacker und Vicky Kirschbaum als Klara, die beide offensichtlich in ihrem Element waren und voll Grazie geradezu über die Bühne zu schweben schienen. Die anmutigen Bewegungen der Tänzer zogen die Zuschauer ganz in ihren Bann. Auch Maya Kirschbaum glänzte in ihrer Rolle als Mäusekönig und brachte neben ihrem anmutigen Tanz noch ein kleines Highlight der Aufführung mit: Die jüngsten Schüler von Colette Kirschbaum trippelten als Armee des Mäusekönigs über die Bühne, was für viel Begeisterung unter den Besuchern sorgte. Die Kleinen konnten bei der Aufführung sogar mehr als einmal auf die Bühne – zum Beispiel als tanzende Schneeflocken. Die Vorstellung war durchzogen von kräftigem Applaus, der nach jedem der Tänze aus der Menge der Zuschauer ertönte und den Darsteller zu neuer Energie verhalf.