Ballettschule tritt im Neusser Landestheater auf Endspurt für den Nussknacker

Am Wochenende werden sie eine Fassung des Nussknackers zeigen, die sich stark an dem Ballettklassiker von Tschaikowsky orientiert: Die Tänze wurden selbst choreografiert. Immerhin müssen sowohl die Dreijährigen, die als kleine Mäuse über die Bühne trippeln werden, aber auch der Kenntnisstand der jungen Erwachsenen berücksichtigt werden. Die Vorbereitungen sind seit Oktober in der heißen Phase: Seitdem proben die Kinder und Jugendlichen neben ihrer normalen Ballettstunde zusätzlich am Samstag. „Alle Schülerinnen und Schüler zeigen sehr viel Fleiß und Ehrgeiz“, lobt Kirschbaum. Während die Kleinen sich freuen, gemeinsam mit den Großen trainieren zu können, proben die Jugendlichen mit einer Hauptrolle teils zwei bis vier Mal in der Woche. „Ansonsten ist es nicht zu schaffen“, sagt die Ballett-Pädagogin.