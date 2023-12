Radverkehr in Neuss Übergang Eselspfad noch für Monate zu

Der Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert setzte dafür einen Brief an den NRW-Konzernbevollmächtigten der Deutsche Bahn AG auf, in dem er sich für einen schnelleren Umbau von Übergang und Schrankenanlage stark macht. Doch dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Sascha Karbowiak reicht das nicht. Er pfeift auf Schreiben und Dienstweg und poltert: „Das ist ein nicht akzeptabler Zustand.“ Zumindest eine Übergangslösung müsse her.