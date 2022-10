Bäckereien in Neuss : Bäcker bleiben sonntags geöffnet

Bäckermeister Thomas Puppe hält in seinen Filialen an den verkaufsoffenen Sonntagen fest. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Grund für diese Entscheidung ist, dass die Sonntage sehr umsatzstark sind. Für viele Bäcker sind sie daher gerade angesichts der drastisch gestiegenen Energiekosten extrem wichtig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Die Ankündigung der in Brüggen ansässigen Landbäckerei Stinges mit Filialen auch im Rhein-Kreis, ab dem 1. November sonntags nicht mehr zu öffnen, kann der Neusser Bäckermeister Thomas Puppe zwar verstehen, doch für ihn sei das im Moment keine Option, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Denn: „Der Sonntag ist für uns der umsatzstärkste Tag. Heißt, wir machen gerade dann in viel weniger Stunden so viel Umsatz wie in der Woche an einem ganzen Tag“, so Puppe und fährt fort: „Ich muss mir doch die Frage stellen, ob ich es mir leisten kann, diesen Umsatz zu verlieren.“ Denn gerade jetzt, wo die Energiepreise explodierten, sei jeder Euro Einnahme wichtig. Und das, obwohl die Kosten für Unternehmer an einem Sonntag auch dadurch stiegen, weil die Mitarbeiter einen Zuschlag erhalten.

Lesen Sie auch Auch im Kreis Heinsberg : Warum Stinges sonntags nicht mehr öffnet

„Wer einen Stundenlohn von zwölf Euro hat, bekommt sonntags 18 Euro, also 50 Prozent steuer- und sozialversicherungsfrei. Das ist für viele Mitarbeiter sehr attraktiv“, sagt Thomas Puppe. Im nächsten Jahr, berichtet er, müsse er mit rund 400.000 Euro Stromkosten rechnen. „Es darf alles passieren, aber weniger Umsatz kann ich mir mit Blick auf diese Summe wirklich nicht leisten“, so der Chef von 15 Filialen in Neuss und Düsseldorf. Und er stellt die Frage, wo der Umsatz dann hinginge und gibt die Antwort gleich selbst: „In die Tankstellen!“ Außerdem ist er der Meinung, dass in vielen Familien an einem Sonntag, wo doch alle mal gemeinsam am Frühstückstisch sitzen können, frische Brötchen doch auf keinen Fall fehlen dürften. „Jeder muss seinen Weg finden, doch im Moment kann ich nur ganz klar sagen, dass für uns Sonntags-Schließungen nicht in Frage kommen.“

Auch Willi Soumagne wird seine beiden Filialen in Norf und Grimlinghausen weiter sonntags öffnen. „Die Situation ist schwierig, aber wir kämpfen weiter“, sagt er – zumal, und da ist er sich mit Thomas Puppe einig, der Sonntag ein wichtiger Verkaufstag sei. Die Bäckerei Klein an der Rheinfährstraße in Uedesheim wird auch den Sonntagsbetrieb weiter aufrecht halten. „Wir haben von 8 bis 11 Uhr geöffnet und das Sonntagsgeschäft läuft gut“, sagt Jenny Hammer, Tochter der Inhaber. Es kämen sogar regelmäßig Kunden aus Düsseldorf, um sonntags bei Kleins ihre Frühstücksbrötchen zu kaufen.

Lesen Sie auch Energiekrise in Düsseldorf : Wie die Energiepreise Düsseldorfs Bäcker treffen