Bäckerei auf dem Neusser Markt Oebel ist jetzt Brinker

Die Übernahme erfolgte bereits 2019, doch mit dem Umbau wollten es die Verantwortlichen behutsam angehen lassen. Regelmäßigen Besuchern der Neusser Innenstadt wird es bereits aufgefallen sein: Über der langjährigen Filiale der Bäckerei Oebel auf dem Markt prangt nun ein neuer Name. „Brinker“ ist dort nun in gelben und grauen Buchstaben zu lesen. Dem Wechsel vorangegangen waren rund zweiwöchige Umbau-Arbeiten. Hintergrund der Neueröffnung ist die am 9. Juli 2019 angemeldete Insolvenz der Bäckerei-Kette Oebel. 18 der insgesamt 100 betroffenen Filialen – alle aus dem Großraum Düsseldorf – wurden von der Bäckerei Brinker übernommen und zunächst auch unter dem alten Namen weitergeführt.