Ehemaliger „Puppe“-Azubi Japan hat jetzt eine „Neuss-Bäckerei“

Kann man in Kostenpflichtiger Inhalt Japan bald Neusser Brot kaufen? Mit dieser Frage begann ein Artikel unserer Redaktion Ende 2020. Gut drei Jahre später kann diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden. Zu jenem Zeitpunkt absolvierte der damals 27 Jahre alte Kosuke Nakatani seine Ausbildung in der Bäckerei Puppe in Neuss. Zuvor hatte er sich aus Japan auf den Weg ins 9000 Kilometer entfernte Deutschland gemacht, um dort das Back-Handwerk zu erlernen. In der Großstadt Kobe besuchte er davor eine Fachschule für Backwesen und arbeitete anschließend in einer japanischen Bäckerei.