Neuss: Bademeisterin warnt Eltern vor Schwimmunfällen

Neuss Mit klaren Worten wendet sich die Schwimmmeisterin Parthena Panagiotidou jetzt an Eltern: „Wir sind keine Kita. Und kein Fünf-Sterne-Hotel, wo Sie die Kinder bei den Animateuren parken können!“ Die Fachangestellte für Bäderbetriebe im Neusser Südbad gerät immer wieder in Diskussionen mit Eltern, die ihrer Aufsichtspflicht offenbar nicht nachkommen.

In Anbetracht sich häufender Meldungen über Badeunfälle – zuletzt ertrank vor wenigen Tagen ein vierjähriges Kind aus Grevenbroich im Kinderbecken eines Bedburger Schwimmbads – appelliert sie an Eltern, ihre Kinder nicht aus den Augen zu lassen. „Wasser ist und bleibt eine Gefahr für Kinder. Sie gehen unter wie ein Stein, erschrecken sich und atmen dann Wasser in die Lungen ein. Das passiert still und leise.“