Ökumenisches Chorprojekt in Neuss Bachkantate stimmt auf den Advent ein

Eine musikalische Einstimmung auf den Advent gab es am Wochenende in der St. Andreaskirche in Norf und in der evangelischen Trinitatiskirche in Rosellerheide: Im Gottesdienst zu Gehör gebracht wurde die Kantate 61 von Johann Sebastian Bach unter dem Titel „Nun komm, der Heiden Heiland“, die eigens für diesen ersten Sonntag im Advent bestimmt ist. Unter der Leitung von Nikodem Chronz, Musiker des katholischen Seelsorgebereichs Neusser Süden, und David Jochim, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach, begleitete ein neunköpfiges Projektorchester mit der Katharina Frontczak an der ersten Geige die Soli von Elisa Rabanus (Sopran), ihrem Mann Scott Robert Shaw (Tenor) und Andreas Elias Post (Bariton) sowie den Gesang eines 50-köpfigen ökumenischen Projektchors, der sich in drei Proben intensiv diese Darbietung vorbereitet hatte.