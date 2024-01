Tragischer Fall im Lukaskrankenhaus Neuss Nach tödlicher Zangengeburt – Arzt verteidigt Entscheidung

Der Angeklagte mit dünnem Pferdeschwanz und kleiner Metallbrille spricht leise, überlegt und mit sanfter Stimme: „Ich liebe meinen Beruf und nehme ihn sehr ernst“, sagte er. Seit 34 Jahre als Arzt tätig, habe er laut seinem Anwalt über 10.000 Geburten bewältigt, dabei „über 2000 Mal die Zange erfolgreich zum Einsatz“ gebracht – ohne irgendwelche schlimmen Folgen. „Seine Entscheidung“, auch damals in Neuss eine Geburtszange einzusetzen, hielt er „für unumstößlich und würde sie heute wieder so treffen“, so der Verteidiger weiter. Bei der jetzt 31-jährigen Mutter wäre nämlich ein Kaiserschnitt eine „absolut falsche Entscheidung gewesen“, da der Geburtsvorgang bereits begonnen, der Kopf des Kindes schon gut zu sehen und zu tasten war. Erst, als der Arzt mehrfach mit der Zange am Kopf des Kindes abgerutscht war, die Mutter zugleich „in Panik“ geraten sei, habe er wegen eines „Geburtsstillstandes“ dann doch den Kaiserschnitt gewählt. Die schweren, letztlich tödlichen Kopfverletzungen des Babys resultierten „womöglich“ aus einem Vorschaden durch die missglückte Zangengeburt und dem folgenden Kaiserschnitt. „Mit Sicherheit“ habe der Angeklagte nach eigenen Worten die Mutter aber vorher über den Zangen-Einsatz informiert, doch „was sie in ihrer Panik noch wahrgenommen hat“, wisse er nicht.