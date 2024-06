Freie Ausbildungsplätze in Neuss Mit Sweatshirt und digitaler Visitenkarte zum Ausbildungsplatz

Das zeigt sich auch an der Lage der Speed Dating-Messe, auf der noch auf den letzten Drücker ein Ausbildungsplatz ergattert werden soll. Während die Veranstaltung früher noch in den Räumlichkeiten der IHK stattfand – „im Hemd und mit Schlips“, wie Perner sagt – sind die Anforderungen an die jungen Bewerber deutlich gesunken. „Im letzten Jahr waren wir am Alpenpark an der Eissporthalle. Wir haben aber gemerkt, dass die Anbindung nicht gut genug und die Hürde so zu groß war. Diesmal haben wir eben etwas Zentrales gesucht und im Gare Du Neuss gefunden“, erzählt Daniela Perner.