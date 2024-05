Kostenlose Nutzung AWL Neuss rührt Werbetrommel für Biotonne

Mit dem Inkrafttreten der neuen Abfallentsorgungssatzung und der Abfallgebührensatzung zu Jahresbeginn ist die Nutzung der Biotonnen kostenfrei. Es ist lediglich eine Abnahmeverpflichtung für die Dauer von mindestens zwölf Monaten Voraussetzung. „Die gesammelten Bio-Abfälle werden über das Kompostwerk in Korschenbroich einem sinnvollen ökologischen Recycling zugeführt“, erläutert AWL-Einsatzleiter Sascha Pflepsen. Bioabfälle sind der Natur so nahe wie sonst keine Abfälle im Haushalt, denn der gewonnene Kompost wird auf dem Acker, in Parks und im Garten als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt. „Kurzum: Die Biotonne hilft den Restmüll zu reduzieren und ist somit gelebter Umwelt und Naturschutz“, so Welpmann. Bestellt werden kann die Biotonne durch den Grundstückseigentümer beziehungsweise die Grundstückseigentümerin bei der AWL schriftlich oder per Email an: kundenzentrum@awl-neuss.de.